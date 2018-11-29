Детская спортивная школа в Городецком районе работает с нарушениями

29 Нояб. 11:01 2018-11-29T11:50:30+03:00

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Прокуратура провела проверку в детской спортивной школе в Городецком районе, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Установлено, что директор учреждения на момент первого назначения не соответствовал квалификационным требованиям, а при повторном назначении определен на должность без проведения аттестации.

Кроме того, дополнительные общеобразовательные программы не соответствовали требованиям закона, в помещениях школы не соблюдалось санитарное и противопожарное законодательство.

Вдобавок ко всему оказание первой медпомощи детям производилось без необходимой лицензии.

В адрес главы муниципального образования внесено представление. В отношении директора спортшколы возбуждены административные дела.

Прокуратура направила в адрес Роспотребнадзора информацию о выявленных нарушениях для принятия административных мер.