2018-11-29T11:50:30+03:00
Происшествия

Детская спортивная школа в Городецком районе работает с нарушениями

В отношении директора учреждения возбуждены административные дела
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Прокуратура провела проверку в детской спортивной школе в Городецком районе, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Установлено, что директор учреждения на момент первого назначения не соответствовал квалификационным требованиям, а при повторном назначении определен на должность без проведения аттестации.

Кроме того, дополнительные общеобразовательные программы не соответствовали требованиям закона, в помещениях школы не соблюдалось санитарное и противопожарное законодательство.

Вдобавок ко всему оказание первой медпомощи детям производилось без необходимой лицензии.

В адрес главы муниципального образования внесено представление. В отношении директора спортшколы возбуждены административные дела.

Прокуратура направила в адрес Роспотребнадзора информацию о выявленных нарушениях для принятия административных мер.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Торпедо» обыграло нижнекамский «Нефтехимик» в матче КХЛ
Денис Москвин избран в состав Президиума Генерального совета «Единой России»
Глеб Никитин и Денис Москвин вошли в состав Генерального совета «Единой России»
Пропавшую 20-летнюю Ирину Сычеву нашли в Нижегородской области спустя неделю поисков
Нижегородка обманом выманила у жительницы Новочебоксарска более 100 тысяч рублей
Более 100 километров газовых сетей планируется ввести в Нижегородской области до конца 2018 года
Пропавший в Нижнем Новгороде 10-летний Денис Козонин найден живым
ХК «Торпедо» встретится с «Нефтехимиком» 8 декабря 2018 года
Интернет-линия «Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в 2019 году» пройдет в Нижегородской области
В Нижегородской области собираются построить картофелехранилище
Семь крупных свалок ликвидируют в Нижегородской области в рамках нацпроекта «Экология»
100 млн рублей получит Нижегородская область на создание импортозамещающих производств
В Нижегородской области меняется график движения электричек
Совет по земельным отношениям одобрил выделение земли под строительство школы и детсада в Нижнем Новгороде
Нижегородские политтехнологи снова получили престижную премию РАПК
Площадки для продажи новогодних елок в Нижнем Новгороде распределят с помощью аукциона
Глеб Никитин разрешил «достройщикам» проблемных домов платить за аренду земли по 1 рублю
Неделя Греции пройдет в Нижнем Новгороде в феврале 2019 года
20 овец погибли на пожаре в Бутурлинском районе
Публичные слушания по проекту правил благоустройства Нижнего Новгорода пройдут 7 декабря