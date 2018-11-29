2018-11-29T12:00:44+03:00
Общество

Символ борьбы со СПИДом появится на нижегородской телебашне

Акция приурочена к всемирному дню борьбы с этой инфекцией
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Красная лента - международный символ борьбы с ВИЧ-инфекцией - появится на световом фасаде нижегородской телебашни 1 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородского Управления Роспотребнадзора.

Ежегодно 1 декабря отмечается всемирный день борьбы со СПИДом. В этом году он пройдет под девизом «Узнай свой ВИЧ-статус». Он-то и появится на нижегородской телебашне вместе с красной лентой с 18:00 до 20:00. Инициатором выступил Роспотребнадзор.

Добавим, что с 26 ноября по 8 декабря специалисты ведомства примут участие в работе всероссийской горячей линии по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции. Эпидемиологи проконсультируют всех обратившихся по вопросам профилактики этого заболевания, безопасного поведения, эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в области. Телефон горячей линии 432-29-55.

Отмечается, что в рамках реализации государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Нижегородской области темп прироста новых случаев инфицирования снизился на 7%.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Торпедо» обыграло нижнекамский «Нефтехимик» в матче КХЛ
Денис Москвин избран в состав Президиума Генерального совета «Единой России»
Глеб Никитин и Денис Москвин вошли в состав Генерального совета «Единой России»
Пропавшую 20-летнюю Ирину Сычеву нашли в Нижегородской области спустя неделю поисков
Нижегородка обманом выманила у жительницы Новочебоксарска более 100 тысяч рублей
Более 100 километров газовых сетей планируется ввести в Нижегородской области до конца 2018 года
Пропавший в Нижнем Новгороде 10-летний Денис Козонин найден живым
ХК «Торпедо» встретится с «Нефтехимиком» 8 декабря 2018 года
Интернет-линия «Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в 2019 году» пройдет в Нижегородской области
В Нижегородской области собираются построить картофелехранилище
Семь крупных свалок ликвидируют в Нижегородской области в рамках нацпроекта «Экология»
100 млн рублей получит Нижегородская область на создание импортозамещающих производств
В Нижегородской области меняется график движения электричек
Совет по земельным отношениям одобрил выделение земли под строительство школы и детсада в Нижнем Новгороде
Нижегородские политтехнологи снова получили престижную премию РАПК
Площадки для продажи новогодних елок в Нижнем Новгороде распределят с помощью аукциона
Глеб Никитин разрешил «достройщикам» проблемных домов платить за аренду земли по 1 рублю
Неделя Греции пройдет в Нижнем Новгороде в феврале 2019 года
20 овец погибли на пожаре в Бутурлинском районе
Публичные слушания по проекту правил благоустройства Нижнего Новгорода пройдут 7 декабря