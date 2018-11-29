Символ борьбы со СПИДом появится на нижегородской телебашне

29 Нояб. 12:00 2018-11-29T12:00:44+03:00

Акция приурочена к всемирному дню борьбы с этой инфекцией

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Красная лента - международный символ борьбы с ВИЧ-инфекцией - появится на световом фасаде нижегородской телебашни 1 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородского Управления Роспотребнадзора.

Ежегодно 1 декабря отмечается всемирный день борьбы со СПИДом. В этом году он пройдет под девизом «Узнай свой ВИЧ-статус». Он-то и появится на нижегородской телебашне вместе с красной лентой с 18:00 до 20:00. Инициатором выступил Роспотребнадзор.

Добавим, что с 26 ноября по 8 декабря специалисты ведомства примут участие в работе всероссийской горячей линии по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции. Эпидемиологи проконсультируют всех обратившихся по вопросам профилактики этого заболевания, безопасного поведения, эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в области. Телефон горячей линии 432-29-55.

Отмечается, что в рамках реализации государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Нижегородской области темп прироста новых случаев инфицирования снизился на 7%.