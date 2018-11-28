Тепло вернулось в дома, школы и детсады Дзержинска после аварии на теплотрассе
В ночь с 26 на 27 ноября 2018 года в Дзержинске на теплотрассе в районе дома №92 на проспекте Циолковского произошла авария. В результате 24 жилых дома, два детских садика и две школы остались без отопления.
Уроки в школах были сокращены до 30 минут, некоторых детей из детсадов забрали домой.
Вечером 27 ноября последствия аварии были устранены. Как сообщает пресс-служба администрации Дзержинска, отопление восстановлено. Подачу тепла контролирует управляющая компания.
Напомним, на прошлой неделе жители Советского и Нижегородского районов Нижнего Новгорода обнаружили, что в их домах нет отопления и горячей воды. Как оказалось, холодно не только в жилых домах, но и в детских садах и школах.
- ОАО «Теплоэнерго» проводит неотложные работы на участке теплосети диаметром 700 мм в районе улицы Студеной, 78, - прокомментировали в ОАО «Теплоэнерго». - Параметры теплоносителя снижены на 272 дома, 18 социальных учреждений. Ремонтные бригады и спецтехника находятся на месте производства работ.
Тепло тоже вернулось в дома уже на следующий день.