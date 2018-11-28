2018-11-28T10:38:04+03:00
Общество

Тепло вернулось в дома, школы и детсады Дзержинска после аварии на теплотрассе

Последствия были устранены вечером 27 ноября
Юлия ИСАЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В ночь с 26 на 27 ноября 2018 года в Дзержинске на теплотрассе в районе дома №92 на проспекте Циолковского произошла авария. В результате 24 жилых дома, два детских садика и две школы остались без отопления.

Уроки в школах были сокращены до 30 минут, некоторых детей из детсадов забрали домой.

Вечером 27 ноября последствия аварии были устранены. Как сообщает пресс-служба администрации Дзержинска, отопление восстановлено. Подачу тепла контролирует управляющая компания.

Напомним, на прошлой неделе жители Советского и Нижегородского районов Нижнего Новгорода обнаружили, что в их домах нет отопления и горячей воды. Как оказалось, холодно не только в жилых домах, но и в детских садах и школах.

- ОАО «Теплоэнерго» проводит неотложные работы на участке теплосети диаметром 700 мм в районе улицы Студеной, 78, - прокомментировали в ОАО «Теплоэнерго». - Параметры теплоносителя снижены на 272 дома, 18 социальных учреждений. Ремонтные бригады и спецтехника находятся на месте производства работ.

Тепло тоже вернулось в дома уже на следующий день.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Торпедо» обыграло нижнекамский «Нефтехимик» в матче КХЛ
Денис Москвин избран в состав Президиума Генерального совета «Единой России»
Глеб Никитин и Денис Москвин вошли в состав Генерального совета «Единой России»
Пропавшую 20-летнюю Ирину Сычеву нашли в Нижегородской области спустя неделю поисков
Нижегородка обманом выманила у жительницы Новочебоксарска более 100 тысяч рублей
Более 100 километров газовых сетей планируется ввести в Нижегородской области до конца 2018 года
Пропавший в Нижнем Новгороде 10-летний Денис Козонин найден живым
ХК «Торпедо» встретится с «Нефтехимиком» 8 декабря 2018 года
Интернет-линия «Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в 2019 году» пройдет в Нижегородской области
В Нижегородской области собираются построить картофелехранилище
Семь крупных свалок ликвидируют в Нижегородской области в рамках нацпроекта «Экология»
100 млн рублей получит Нижегородская область на создание импортозамещающих производств
В Нижегородской области меняется график движения электричек
Совет по земельным отношениям одобрил выделение земли под строительство школы и детсада в Нижнем Новгороде
Нижегородские политтехнологи снова получили престижную премию РАПК
Площадки для продажи новогодних елок в Нижнем Новгороде распределят с помощью аукциона
Глеб Никитин разрешил «достройщикам» проблемных домов платить за аренду земли по 1 рублю
Неделя Греции пройдет в Нижнем Новгороде в феврале 2019 года
20 овец погибли на пожаре в Бутурлинском районе
Публичные слушания по проекту правил благоустройства Нижнего Новгорода пройдут 7 декабря