2018-11-20T10:14:47+03:00
Общество

272 дома в Нижнем Новгороде остались без тепла

Жители Советского и Нижегородского районов замерзают
Юлия ДАНЧЕНКО
Поделиться:
Комментарии: comments2
272 дома в Нижнем Новгороде остались без тепла272 дома в Нижнем Новгороде остались без теплаФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Проснувшись утром 20 ноября, жители Советского и Нижегородского районов обнаружили, что в их домах нет отопления и горячей воды. И это когда на улице минусовая температура! В редакцию «Комсомольской правды» - Нижний Новгород» обратились нижегородцы, живущие на улицах Тимирязева, Ошарская, Звездинка.

Натянув теплые кофты и шерстяные носки, они бросились звонить в домоуправляющие компании. Но там тоже ничего не понимали.

- Сказали, что котельная почему-то встала, - рассказала «Комсомолке» одна из жительниц Советского района.

Как оказалось, холодно не только в жилых домах, но и в детских садах и школах.

- По состоянию на 6.40 20 ноября 2018 года ОАО «Теплоэнерго» проводит неотложные работы на участке теплосети диаметром 700 мм в районе улицы Студеной, 78, - прокомментировали в ОАО «Теплоэнерго». - Параметры теплоносителя снижены на 272 дома, 18 социальных учреждений. Ремонтные бригады и спецтехника находятся на месте производства работ. По завершении работ параметры будут полностью восстановлены.

К сожалению, по опыту нижегородцы знают, что подобные аварии устраняют не быстро. Да и после их окончания в отопительной системе домов могут образоваться воздушные пробки, а значит батареи так и останутся холодными. На «продувание» системы уйдет еще какое-то время, так что советуем жителям Советского и Нижегородского районов доставать побольше теплых вещей.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Руководство больницы нашло крайнего»: врач-реаниматолог, которую обвиняют в убийстве пациентки, назвала истинные причины трагедии
Медик рассказала «Комсомолке», что персонала не хватает, оборудование не ремонтируется, а реаниматологи перерабатывают за мизерную зарплату
Новости 24
Пресс-конференция на тему чемпионата World Skills проходит в пресс-центре "Комсомольской правды"
Девятилетний ребенок пострадал в ДТП с деревом в Городецком районе
В Сергаче на пожаре в частном доме погибла 87-летняя женщина
В Дзержинске осудили 21-летнюю мать, оставившую детей в опасности
«Торпедо» уступило омскому «Авангарду» в матче КХЛ
Анатолий Молев назначен первым заместителем министра строительства Нижегородской области
Во время гололеда в Нижнем Новгороде в травмпункты попали более 160 человек
Хуже всего с последствиями гололеда в Нижнем Новгороде справились ДУКи
Пропавший 11 месяцев назад Родион Кочетов найден живым
В Нижегородской области завершилась уборка сахарной свеклы
Кредитный рейтинг Нижнего Новгорода подтвержден на умеренно высоком уровне
Более 700 крыш домов отремонтированы в Нижегородской области
Пять человек погибли в ДТП на нижегородских дорогах в минувшие выходные
Сотрудники МЧС проводят внеплановую проверку ТЦ «Небо»
На оплату вывоза мусора нижегородцы могут получить льготы