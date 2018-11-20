272 дома в Нижнем Новгороде остались без тепла

Проснувшись утром 20 ноября, жители Советского и Нижегородского районов обнаружили, что в их домах нет отопления и горячей воды. И это когда на улице минусовая температура! В редакцию «Комсомольской правды» - Нижний Новгород» обратились нижегородцы, живущие на улицах Тимирязева, Ошарская, Звездинка.

Натянув теплые кофты и шерстяные носки, они бросились звонить в домоуправляющие компании. Но там тоже ничего не понимали.

- Сказали, что котельная почему-то встала, - рассказала «Комсомолке» одна из жительниц Советского района.

Как оказалось, холодно не только в жилых домах, но и в детских садах и школах.

- По состоянию на 6.40 20 ноября 2018 года ОАО «Теплоэнерго» проводит неотложные работы на участке теплосети диаметром 700 мм в районе улицы Студеной, 78, - прокомментировали в ОАО «Теплоэнерго». - Параметры теплоносителя снижены на 272 дома, 18 социальных учреждений. Ремонтные бригады и спецтехника находятся на месте производства работ. По завершении работ параметры будут полностью восстановлены.

К сожалению, по опыту нижегородцы знают, что подобные аварии устраняют не быстро. Да и после их окончания в отопительной системе домов могут образоваться воздушные пробки, а значит батареи так и останутся холодными. На «продувание» системы уйдет еще какое-то время, так что советуем жителям Советского и Нижегородского районов доставать побольше теплых вещей.