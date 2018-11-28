Неизвестный мужчина погиб под колесами маршрутки №67 в Автозаводском районе
В Автозаводском районе Нижнего Новгорода водитель маршрутки №67 насмерть сбил пешехода. Как сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области, ДТП произошло 27 ноября 2018 года.
В пять часов вечера ПАЗ ехал по улице Космическая. Пешеход переходил дорогу рядом с домом №17А, когда водитель автобуса поворачивал налево и сбил его.
Мужчина получил смертельное ранение и скончался на месте происшествия. Его личность сейчас устанавливается.
По информации ГИБДД, ему на вид было лет 40.
Ранее сообщалось, что 26 ноября в Богородском районе перевернулся большегруз. Трагедия произошла на 436 километре автодороги Ряжск – Касимов – Муром – Нижний Новгород. Стаж водителя – 18 лет. Мужчина 1982 года рождения не справился с управлением. От полученных ранений он скончался на месте ДТП.