2018-11-28T09:32:20+03:00
Происшествия

Неизвестный мужчина погиб под колесами маршрутки №67 в Автозаводском районе

Его личность сейчас устанавливается
Юлия ИСАЕВА
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В Автозаводском районе Нижнего Новгорода водитель маршрутки №67 насмерть сбил пешехода. Как сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области, ДТП произошло 27 ноября 2018 года.

В пять часов вечера ПАЗ ехал по улице Космическая. Пешеход переходил дорогу рядом с домом №17А, когда водитель автобуса поворачивал налево и сбил его.

Мужчина получил смертельное ранение и скончался на месте происшествия. Его личность сейчас устанавливается.

По информации ГИБДД, ему на вид было лет 40.

Ранее сообщалось, что 26 ноября в Богородском районе перевернулся большегруз. Трагедия произошла на 436 километре автодороги РяжскКасимовМуром – Нижний Новгород. Стаж водителя – 18 лет. Мужчина 1982 года рождения не справился с управлением. От полученных ранений он скончался на месте ДТП.

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