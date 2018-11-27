2018-11-27T10:28:51+03:00
Происшествия

В Богородском районе фура вылетела в кювет и перевернулась: водитель погиб на месте

Мужчина не справился с управлением
Юлия ИСАЕВА
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26 ноября 2018 года в Богородском районе Нижегородской области перевернулся большегруз. Как сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по региону, авария случилась около двух часов дня.

По информации, фура вылетела в кювет и перевернулась. Трагедия произошла на 436 километре автодороги РяжскКасимовМуром – Нижний Новгород. Стаж водителя – 18 лет. Мужчина 1982 года рождения не справился с управлением.

От полученных ранений он скончался на месте ДТП.

Ранее сообщалось, что 24 ноября возле дома №9А по улице Бринского 15-летний водитель автомобиля «Лада» без права управления совершил наезд на десятиклассника, который переходил проезжую часть по всем правилам. Школьник получил серьезные травмы и был госпитализирован.

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