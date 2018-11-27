14-летние школьники насмерть забили пенсионера в Выксе

27 Нояб. 17:22 2018-11-27T17:22:22+03:00

Их 18-летний знакомый хотел совершить над ними самосуд

Изменить размер текста: A A

Следователи возбудили уголовное дело по факту халатности сотрудников подразделения ИДН ОМВД России по Выксе. Они допустили убийство 59-летнего мужчины.

Как сообщается на сайте СУ СК РФ по Нижегородской области, 28 октября 2018 года двое 14-летних подростков похитили радиаторы на стройке, после чего решили спрятать свою добычу в квартире у одного из своих знакомых. На следующий день мальчишки обнаружили пропажу радиаторов, из-за чего избили этого самого знакомого, заподозрив его в воровстве. Пенсионер скончался в больнице.

Когда 18-летний житель Выксы узнал об этом преступлении, то решил устроить самосуд. Он вынудил их совершить противоправные деяния. Сейчас он задержан. Свою вину молодой человек не признает.

Оба несовершеннолетних были задержаны только 15 ноября, им предъявлено обвинение, и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Выяснилось, что мальчики стоят на учете в ПДН ОУУП и ПДН ОМВД России по Выксе. Они уже совершали общественно опасные деяния, но их постоянно освобождали.

- Сотрудники не приняли необходимых мер к осуществлению контроля за находящимися на профилактическом учете подростками, несмотря на то, что располагали достоверной информацией о склонности несовершеннолетних к совершению правонарушений и преступлений, что при попустительстве должностных лиц инспекции по делам несовершеннолетних позволило им совершить особо тяжкое преступление, повлекшее смерть человека, - пояснили следователи.

Расследование уголовных дел поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.