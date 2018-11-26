40-летнего оператора котельной затянуло в транспортер в Нижегородской области

26 Нояб. 18:13 2018-11-26T18:13:08+03:00

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Расследование тяжелого несчастного случая, произошедшего на производстве ООО «Поволжье-Ресурс» с 40-летним оператором котельной, началось в Нижегородской области. Об этом сообщает Государственная инспекция труда по региону.

Инцидент произошел 16 ноября 2018 года в котельной теплового пункта в рабочем поселке Пижма Тоншаевского района. Около четырех часов утра работник решил выключить транспортер подачи топлива и, перешагивая через него, зацепился одеждой за движущиеся части оборудования, после чего упал. Обе ноги мужчины затянуло в опасную зону транспортера, в результате чего он получил тяжелые травмы ног в виде множественных открытых и закрытых переломов со смещением осколков.

В настоящее время проводится расследование, выявляются нарушения по охране труда и устанавливаются причины несчастного случая.