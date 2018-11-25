2018-11-25T14:21:54+03:00
Общество

Глеб Никитин поздравил нижегородок с Днем матери

По словам губернатора, для нашей страны День матери – особый праздник
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил с Днем матери всех мам региона в воскресенье, 25 ноября 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

- Материнская любовь с древних времен воспринималась как всеобъемлющее и бескорыстное чувство, способное перевернуть мир. Дать жизнь новому человеку – огромное счастье и величайшая ответственность. Ведь каждый ребенок – это целая Вселенная, и ее творцами являетесь именно вы, - подчеркнул Глеб Никитин. – Спасибо вам за ежедневный и ежечасный труд, без которого немыслимо будущее человечества.

Глеб Никитин также отметил важность поддержки материнства – начиная от различных пособий и заканчивая новыми детскими садами и школами, а также созданием дружественной для мам с детьми городской среды.

- Убежден, что День матери для нашей страны - особый праздник. Недаром Россия в народном сознании всегда выступала как страна-мать, добрая и отзывчивая! Я поздравляю всех матерей с праздником! Желаю здоровья и благополучия! - отметил в своем поздравлении Глеб Никитин.

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