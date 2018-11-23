В системе "Наш Нижний" появится раздел "Аварии"

23 Нояб. 18:59 2018-11-23T18:59:58+03:00

Каждый житель сможет зайти и увидеть текущий статус по своему адресу

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В информационной системе "Наш Нижний" появится раздел "Аварии", сообщил мэр города Владимир Панов в рамках выездной проверки аварийно-восстановительных работ по устранению внештатной ситуации на сетях холодного водоснабжения.

По информации Водоканала, утечка произошла на улице Розанова вечером 22 ноября. Без холодной воды на пять часов остались жители пяти частных домов.

Как отметил гендиректор предприятия Николай Николюк, подобные аварии случаются в среднем по 10 раз в сутки.

- В будущем мы будем отходить от методики латания дыр и планируем прийти к планомерной замене трубопроводов. Уже в 2019 году мы начнем наращивать темпы перекладки сетей в 2-2,5 раза. В следующем году рассчитываем переложить около 60 км водопровода и порядка 30 км канализации, - уточнил Николюк.

Вместе с тем мэр поручил расширить функционал системы "Наш Нижний". В течение месяца там появится раздел по авариям, куда каждый житель сможет зайти и увидеть текущий статус по своему адресу.

Напомним, 17 ноября заработала система "Антиснег", с помощью которой нижегородцы могут наблюдать за уборкой снега в режиме онлайн.