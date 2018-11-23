2018-11-23T16:50:52+03:00
Происшествия

37-летняя адвокат из Самары распространяла наркотики в Нижнем Новгороде

Женщину поймали во время подготовки закладок
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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В Нижнем Новгороде расследуется уголовное дело в отношении адвоката из Самары, подозреваемой в сбыте наркотиков в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Согласно информации, 37-летняя адвокат, член Палаты адвокатов Самарской области, в ноябре 2018 года договорилась через интернет с неизвестным лицом о сбыте наркотических средств. 19 ноября женщина забрала закладку с двумя пакетиками весом более 8,6 и 2,28 граммов и рассортировала их, а 21 ноября спрятала две закладки возле домов на улицах Бориса Панина и Надежды Сусловой. Но действия злоумышленницы были пресечены сотрудниками полиции.

При ней были обнаружены три пакетика с запрещенным веществом массой 2,852 грамма. Еще 12 пакетиков были найдены в автомобиле Daewoo Matiz, принадлежащем подозреваемой.

Женщине предъявлено обвинение, она заключена под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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