Конкурс «Абилимпикс» помогает молодым инвалидам находить работу

23 Нояб. 15:16 2018-11-23T16:10:07+03:00

В этом году в Нижегородской области в конкурсе приняли участие 83 человека

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План мероприятий по реализации программ сопровождения молодых инвалидов при получении ими профессионального образования и содействия в трудоустройстве обсудили в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

По словам министра образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергея Злобина, в регионе уже разработаны и утверждены документы, касающиеся образования и сопровождения молодых инвалидов. Сейчас в 77 техникумах и колледжах Нижегородской области обучаются в общей сложности более 58 тысяч человек, и 989 из них – молодые люди с ограниченными возможностями здоровья.

В 2017 году в Нижегородской области была создана базовая профессиональная организация и центр инклюзивного образования «Равные возможности». Важным элементом также является проведение конкурсов «Абилимпикс» - национального чемпионата профессионального мастерства для людей с ограниченными возможностями здоровья.

- В этом году областной чемпионат проходил по 13 компетенциям для школьников и студентов, и в нем приняли участие 83 человека. Самое главное – конкурс помогает участникам найти работу, - отметил Сергей Злобин.

Планируется также открытие второго базового центра в Арзамасе, разработка реестра адаптированных образовательных программ, совершенствование системы учета и сопровождения лиц с ограниченными возможностями здоровья от детского сада и до трудоустройства.

- Важно, чтобы молодые ребята с ограниченными возможностями здоровья могли получить профессиональное образование как можно ближе к дому, - добавил Сергей Злобин.