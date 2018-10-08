Певица Майя Балашова выступит в Нижнем Новгороде 26 октября

СЕГОДНЯ 17:34 2018-10-08T17:34:52+03:00

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26 октября 2018 года в Нижнем Новгороде состоится концерт-бенефис певицы, исполнительницы русских песен и романсов Майи Балашовой. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Место проведения – Нижегородская филармония. Начало концерта запланировано на 19:00.

Майя Балашова выступит в сопровождении двух оркестров: Нижегородского русского народного оркестра и Джазово-симфонического оркестра под управлением Михаила Петропавловского.

Также в программе примут участие специальные гости: лучший голос Бурятии, заслуженная артистка Бурятии Ольга Жигмитова, лауреат международных конкурсов Александр Суханов, известная нижегородская певица, звезда мюзиклов Марина Гиоргадзе, ансамбль песни и танца "Казачий хутор".

Напомним,8 октября в Нижний Новгород прибыл Сергей Безруков. В город знаменитый артист приехал отнюдь не насладиться красотами, а с музыкальным спектаклем Хулиган.Исповедь».