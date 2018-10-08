2018-10-08T17:46:47+03:00
Общество

Сергей Безруков оценил русских импрессионистов в Нижегородском художественном музее

Музей открыл свои двери знаменитому артисту в свободный от посетителей день
Светлана СТРОКАН
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От нижегородских дождей Сергей Безруков прятался в художественном музееОт нижегородских дождей Сергей Безруков прятался в художественном музееФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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8 октября в Нижний Новгород прибыл Сергей Безруков. В город знаменитый артист приехал отнюдь не насладиться красотами, а с музыкальным спектаклем Хулиган.Исповедь». А так, до спектакля оставалось еще несколько часов, артист наведался в Художественный музей, который оказался закрыт. Но выходной день оказался не помехой.

- Сегодня наш музей закрыт, но мы впустили Сергея Безрукова и провели для гостя экскурсию. Сергея особенно заинтересовали русские импрессионисты, — рассказали сотрудники музея про звездного посетителя.

По словам руководства музея, Сергей остался настолько под впечатлением, что тепло поблагодарил сотрудников за проведенное время.

- Дорогие мои, хорошие! Я в Нижнем, до спектакля есть время. Побывал в художественном музее! Прекрасное собрание, основная композиция, русские импрессионисты — просто великолепно! На улице погода испортилась, а вот в музее солнце и знойное лето! — написал артист в своем инстаграме и выложил фотографию на фоне лесного пейзажа.

- Я думала, что вы в Нижнем Тагиле и обрадовалась очередной встрече с вашим творчеством, — расстроилась одна из подписчиц. А некоторые попросили Сергея поделиться фотографиями понравившихся работ.

Сотрудникам магазина удалось сделать памятную фотографию со знаменитым артистом Фото: СОЦСЕТИ

Сотрудникам магазина удалось сделать памятную фотографию со знаменитым артистомФото: СОЦСЕТИ

Особо удачливым нижегородцам удалось встретить Сергея Безрукова лично. Например, сотрудникам одного из обувных магазинов удалось сфотографироваться с кумиром, когда тот, в коротком пальто и темных очках зашел обновить гардероб.

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