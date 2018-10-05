В Нижегородской области разыскивается 35-летний Виктор Левакин

СЕГОДНЯ 17:13 2018-10-05T17:20:28+03:00

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Поисково-спасательный отряд «Волонтер» просит помощи в поисках 35-летнего Виктора Левакина. Он пропал 29 сентября.

Мужчина вышел из дома в поселке Дружный около половины пятого вечера и не вернулся. Согласно информации, он направлялся в Щербинки в Нижний Новгород.

Приметы пропавшего: рост 160 сантиметров, телосложение худощавое, волосы тёмные, глаза карие.

Он был одет в чёрную олимпийку, бежевые брюки и чёрные кроссовки.

Особые приметы мужчины: татуировка на левом предплечье. При себе у него были паспорт, ключи и телефон.

Если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении Виктора, просим звонить по телефону волонтерам: 8-831-291-51-51 или сразу в полицю: 102.

Напомним, в Нижегородской области до сих пор продолжаются поиски пропавших в августе 2018 года 13-летней Маши Ложкаревой и 9-летней Маши Люлиной. Первая исчезла в Кстовском районе, вторая - в Богородске. Волонтеры прочесывают территории в поисках девочек, но пока никких зацепок нет. Девочек искали и в минувшие выходные, однако никаких результатов новый прочес территории так и не дал