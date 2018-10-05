2018-10-05T10:49:43+03:00
Общество

Создание причальной инфраструктуры в Нижнем Новгороде намечено на 2019 год

В первую очередь причалы должны появиться на Нижневолжской набережной
Анастасия НАЗАРОВА
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Администрация обсуждает создание в Нижнем Новгороде причальной инфраструктуры, чтобы суда различных размеров могли остановиться и сойти на берег. Об этом мэр города Владимир Панов заявил на пресс-конференции 4 октября.

- У нас есть один инвестор, который достаточно серьезно прорабатывает создание причальной структуры. Есть и второй инвестор, который предлагает проект меньших размеров, - рассказал чиновник. - Надеюсь, в 2019 году мы начнем создавать причальную инфраструктуру.

Панов уточнил, что в первую очередь рассматривается Нижневолжская набережная. И речь идет именно о причалах, то есть стационарных конструкциях, а не о дебаркадерной системе, которая действует сейчас.

Напомним, летом городские власти представили проект развития столицы Приволжья. Тогда глава администрации заявил: «Нижнему Новгороду необходимы причалы на реках. Если они появятся, то это будет способствовать и улучшению речного туризма, и отдыху жителей на воде».

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