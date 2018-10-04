2018-10-04T17:47:02+03:00
Общество

Усадьба Рукавишниковых в Нижнем Новгороде перешла из федеральной в региональную собственность

Об этом сообщил и.о. заместителя губернатора Нижегородской области Александр Югов
Юлия ДАНЧЕНКО
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Во время визита в усадьбу Рукавишниковых и.о. заместителя губернатора Нижегородской области Александр Югов сообщил, что главное здание Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника переходит из федеральной в региональную собственность.

- Правоотношения, которые были у этого музея, не были оформлены до конца. По сути, он располагался здесь без правовых оснований. Совместные действия всех государственных органов завершились тем, что, наконец-то, эта визитная карточка Нижегородской области не просто перешла в пользование в установленном порядке музею, но и это здание, все строения переданы в собственность региона. Это принципиальный момент, потому что все материально-имущественные отношения должны быть упорядочены, - пояснил Александр Югов.

По словам чиновника, это позволит оперативнее принимать решения по эксплуатации, ремонту, финансированию усадьбы.

По словам первого заместителя генерального директора ГБУК НО «Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник» Николая Камнева, вопрос о передаче был решен в течение нескольких недель.

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