Пропавшую 15-летнюю Юлю Бахареву нашли живой

СЕГОДНЯ 14:17 2018-10-04T14:17:35+03:00

Где находилась девочка все это время - неизвестно

Изменить размер текста: A A

3 октября по соцсетям распространилась информация об исчезновении 15-летней Юли Бахаревой. Она ушла из школы-интерната на улице Голубева в Нижнем Новгороде и не вернулась.

Сегодня, 4 октября, поисково-спасательный отряд «Волонтер» сообщил, что девочку нашли живой и невредимой.

- Найдена! Жива! Спасибо за помощь в распространении информации, - говорится в обращении.

Напомним, в Нижегородской области до сих пор продолжаются поиски пропавших в августе 2018 года 13-летней Маши Ложкаревой и 9-летней Маши Люлиной. Первая исчезла в Кстовском районе, вторая - в Богородске. Волонтеры прочесывают территории в поисках девочек, но пока никких зацепок нет.

Девочек искали и в минувшие выходные, однако никаких результатов новый прочес территории так и не дал.

Мала Люлина пропала 20 августа, а Маша Ложкарева - первого августа.