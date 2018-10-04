2018-10-04T10:56:01+03:00
Общество

Волонтеры разыскивают пропавшую в Нижнем Новгороде 15-летнюю Юлю Бахареву

Она ушла из интерната 3 октября и не вернулась
Юлия ИСАЕВА
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В Нижнем Новгороде пропала 15-летняя Юля БахареваВ Нижнем Новгороде пропала 15-летняя Юля БахареваФото: СОЦСЕТИ
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Волонтеры просят помощи в поисках 15-летней Юлии Бахаревой. Она ушла из школы-интерната 3 октября и исчезла. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Волонтер».

Девочка пропала около шести часов вечера на улице Голубева.

Приметы пропавшей: рост 163 сантиметра, телосложение среднее, волосы темные крашеные.

Была одета в синюю куртку, черные брюки и темно-синие кроссовки. Особые приметы: картавит.

По информации ПСГ «Рысь», пропавшая Юля является инвалидом.

Ее исчезновение вызвало ажиотаж в соцсетях. После долгих поисков 13-летней Маши Ложкаревой и 9-летней Маши Люлиной нижегородцы боятся отпускать детей одних на улицу.

- Что происходит то!? Дай бог, чтобы все нашлись живыми и здоровыми! – написал Александр Дормидонтов.

Детей много пропадает. Что творится-то? – возмутилась Светлана Ершова.

Напомним, в Нижегородской области до сих пор продолжаются поиски пропавших в августе 2018 года 13-летней Маши Ложкаревой и 9-летней Маши Люлиной. Первая исчезла в Кстовском районе, вторая - в Богородске. Волонтеры прочесывают территории в поисках девочек, но пока никких зацепок нет.

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