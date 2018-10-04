Александр Лошкарев назначен исполняющим обязанности директора МП «КРУН»

СЕГОДНЯ 12:15 2018-10-04T12:15:48+03:00

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Исполняющим обязанности МП «Комбинат ритуальных услуг населению» (МП «КРУН»). Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе горадминистрации.

По информации, он приступил к работе с 1 октября.

В свое время Лошкарев окончил нижегородскую духовную семинарию, семь лет служил в приходе Дзержинска, а также работал на коммунальных муниципальных предприятиях.

Конкурс на замещение должности директора "КРУН" был объявлен мэрией Нижнего Новгорода в мае 2018 года. Количество желающих занять эту должность достигло 15 человек. В финал вышли только четверо из них. Но ни один не устроил комиссию, и вакантную должность так никто и не занял.

Напомним, на должность замглавы Нижнего Новгорода Владимира Панова по IT-технологиям претендуют четыре человека. На этот пост претендовали более 900 человек. Из них были выбраны 20, которые вышли на этап углубленной диагностики. В результате осталось только четыре кандидата: Роман Сергеевич Танчук, Максим Романович Гафуров, Марат Умярович Фатхуллин и Алексей Геннадьевич Карапузов.