2018-10-01T16:45:14+03:00
Общество

На должность замглавы Нижнего Новгорода по IT-технологиям претендуют четыре человека

Окончательное решение будет принято уже на этой неделе
Юлия ИСАЕВА
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1 октября 2018 года мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов, управляющий делами правительства Нижегородской области Андрей Бетин и декан факультета оценки и развития управленческих кадров Высшей школы государственного управления РАНХиГС Илья Шебураков подвели итоги двух конкурсов по определению кандидатов, претендующих на должности заместителей главы города. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе мэрии.

Согласно информации, на этот пост претендовали более 900 человек. Из них были выбраны 20, которые вышли на этап углубленной диагностики. В результате осталось только четыре кандидата: Роман Сергеевич Танчук, Максим Романович Гафуров, Марат Умярович Фатхуллин и Алексей Геннадьевич Карапузов.

По словам Владимира Панова, он проведет личное собеседование со всеми четырьмя кандидатами, которых порекомендовал РАНХиГС. Он добавил, что определится с заместителем в конце этой недели.

- Что касается выбора заместителя по образованию, культуре и спорту, то, учитывая, что ни один из кандидатов на сегодняшний день не рекомендуется специалистами РАНХиГС, то, возможно, мы будем организовывать второй конкурс, - сказал глава Нижнего Новгорода.

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