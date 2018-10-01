На должность замглавы Нижнего Новгорода по IT-технологиям претендуют четыре человека
1 октября 2018 года мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов, управляющий делами правительства Нижегородской области Андрей Бетин и декан факультета оценки и развития управленческих кадров Высшей школы государственного управления РАНХиГС Илья Шебураков подвели итоги двух конкурсов по определению кандидатов, претендующих на должности заместителей главы города. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе мэрии.
Согласно информации, на этот пост претендовали более 900 человек. Из них были выбраны 20, которые вышли на этап углубленной диагностики. В результате осталось только четыре кандидата: Роман Сергеевич Танчук, Максим Романович Гафуров, Марат Умярович Фатхуллин и Алексей Геннадьевич Карапузов.
По словам Владимира Панова, он проведет личное собеседование со всеми четырьмя кандидатами, которых порекомендовал РАНХиГС. Он добавил, что определится с заместителем в конце этой недели.
- Что касается выбора заместителя по образованию, культуре и спорту, то, учитывая, что ни один из кандидатов на сегодняшний день не рекомендуется специалистами РАНХиГС, то, возможно, мы будем организовывать второй конкурс, - сказал глава Нижнего Новгорода.