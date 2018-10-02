Нижегородцы могут поучаствовать в конкурсе в рамках выставки «АРТ Россия 2018»

СЕГОДНЯ 14:10 2018-10-02T14:10:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Третья международная выставка «АРТ Россия 2018» (6+) пройдет на Нижегородской ярмарке 6-14 октября. В рамках выставки впервые пройдет творческий конкурс, организатором которого выступает мастерская художников «Арт-Бонапарт» совместно с художником Соней Любимовой.

Чтобы поучаствовать в конкурсе, надо сделать креативное фото на фоне стенда «Арт-Бонапарт» с 6 по 14 октября, разместить на своей странице в соцсетях (хотя бы одной) с хештегами #АртРоссия2018 #АртБонапарт. Победителю достанется произведение искусства – картина, написанная Соней Любимовой.

Напомним, в течение недели жителей и гостей столицы Приволжья ждут экскурсии, круглые столы и арт-конференции, арт-фэшн показы, фестиваль огненной скульптуры, Венецианский карнавал и стрит-арт проекты.

Добавим, что стоимость входного билета на выставку «АРТ Россия» - 200 рублей (взрослый), 100 рублей (льготный). Для детей до 7 лет бесплатно.