Выставка "АРТ Россия-2018": Венецианский карнавал, фестиваль огненной скульптуры и модные показы

СЕГОДНЯ 14:20 2018-09-23T14:25:07+03:00

Участниками выставки станут более 250 художников из 24 городов России и зарубежных стран Фото: Анастасия НАЗАРОВА

Масштабная выставка развернется на Нижегородской ярмарке с 6 по 14 октября

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Этой осенью Нижегородская ярмарка в третий раз центром искусства: с 6 по 14 октября там пройдет международная выставка живописи, графики, скульптуры, фотографии и декоративно-прикладного искусства "АРТ Россия-2018" (0+).

В течение недели жителей и гостей города ждут экскурсии, круглые столы и арт-конференции, арт-фэшн показы, фестиваль огненной скульптуры, Венецианский карнавал и стрит-арт проекты.

Участниками выставки 2018 года станут более 250 художников из 24 городов России и зарубежных стран, а также творческие объединения и художественные галереи. Среди участников: Дмитрий Кустанович (Санкт-Петербург), Петр Фролов (Москва), Алексей Гарин (Нижний Новгород), Альберт Тимиршин (Казань), Евгений Гавлин (Москва), Елена Полуян (Москва) и другие.

Участниками выставки станут более 250 художников из 24 городов России и зарубежных странФото: Анастасия НАЗАРОВА

У нижегородцев появится уникальная возможность познакомиться с современным итальянским искусством в рамках выставки «Итальянцы в России», посмотреть экспозицию греческих художников «Путь единства» и посетить дружелюбный стенд «Искусство Грузии».

В первый день выставки в павильоне №1 состоится Венецианский карнавал-маскарад. Гости увидят выставку венецианских масок и атрибутов для карнавала из частной коллекции на стенде художника Алексея Гарина в рамках выставки «Дыхание Венеции». Также там пройдут мастер-класс по старинным танцам 16-19 веков от школ исторического танца, создание большого венецианского полотна в технике лоскутной живописи для всех желающих от Натальи Воробьевой, модный показ дизайнера Елены Живниной с элементами Маскарада, мастер-классы от Артели нижегородских кукольников по созданию карнавальных масок.

На следующий день, 7 октября, на уличной площадке между павильонами №1 и 3 пройдет фестиваль керамики «Круговорот». Ожидается создание арт-объектов из глины, проведение мастер-классов, перфоманс от Пластического театра Алены Агеевой PosleSlov и незабываемое вечернее действо «Скульптура из огня».

А накануне закрытия, 13 октября, в павильоне №1 ожидаются Русские сезоны. Музыка, литературная гостиная, народные песни и танцы, старинные сказки и предания Руси оживут в визуальном и музыкальном исполнении художников и артистов.