На Автозаводе задержали 28-летнего грабителя

СЕГОДНЯ 15:08 2018-09-30T15:08:50+03:00

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В Автозаводском районе Нижнего Новгорода по горячим следам был задержан грабитель. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Росгвардии.

Согласно информации, житель района пожаловался патрульному на мужчину, который ограбил его, применив насилие.

Оказалось, что потерпевший вышел из кафе и направился в сторону дома. Через несколько минут неизвестный мужчин напал на него, ударил по голове, отобрал кошелек и убежал. В кошельке лежали 20 тысяч рублей.

После того, как приметы подозреваемого оказались у наряда полиции, были проведены розыскные мероприятия. В результате росгвардейцы задержали гражданина, подходившего под описание. Потерпевший мужчина его опознал.

Сейчас 28-летний грабитель находится в отделении, похищенные деньги у него изъяли. После расследования будет дана правовая оценка действиям подозреваемого в противоправном деянии.