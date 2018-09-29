Пропавший Алексей Варичев найден погибшим в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 18:21 2018-09-29T18:21:06+03:00

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Пропавший в Нижнем Новгороде 38-летний Алексей Варичев найден погибшим. Об этом сообщается на странице нижегородской поисково-спасательной группы «Рысь» в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, Алексей Варичев ушел из дома на улице Комсомольской в Автозаводском районе Нижнего Новгорода утром в прошлую среду, 19 сентября 2018 года. С того момента связь с ним прервалась. Вскоре родные мужчины забили тревогу и обратились за помощью к волонтерам. Но лишь днем в субботу, 29 сентября 2018 года, стала известна его судьба.

- Найден, погиб. Всем спасибо за помощь и распространение информации. Выражаем соболезнования родным и близким погибшего, - гласит сообщение в группе ПСГ «Рысь».

Напомним, в Нижегородской области продолжаются поиски пропавших в августе 2018 года 13-летней Маши Ложкаревой и 9-летней Маши Люлиной.