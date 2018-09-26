СЕГОДНЯ 15:44 2018-09-26T15:51:24+03:00

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Сегодня, 26 сентября, Глеб Никитин официально вступил в должность губернатора Нижегородской области. Торжественная церемония инаугурации состоялась на Нижегородской ярмарке. В ходе церемонии Глеб Никитин принес присягу и рассказал о том, как изменилось его отношение к региону за прошедший год.

- Это очень волнительный момент для меня. Ровно год назад президент назначил меня временно исполняющим обязанности главы региона в Нижегородскую область. Безусловно, отношение к региону у меня было положительное – как к промышленному региону, сердцу России, опорному региону-локомотиву. Но не было такого настоящего личного отношения, - признал Глеб Никитин. – Что я могу сказать по прошествии этого года? Тысячи лиц, тысячи встречи тысячи по-настоящему теплых доверительных отношений, когда люди верят в тебя и надеются на тебя. Конечно, те задачи, которые на нас возлагает президент, и которые мы сами перед собой ставим – это огромная ответственность. Но еще большая ответственность – не обмануть ожидания тех людей, которые действительно смотрели на меня с надеждой.