2018-09-26T15:51:24+03:00
Политика

Глеб Никитин официально вступил в должность губернатора Нижегородской области

Торжественная церемония инаугурации прошла на Нижегородской ярмарке
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
Поделиться:
Глеб Никитин официально вступил в должность губернатора Нижегородской области.Глеб Никитин официально вступил в должность губернатора Нижегородской области.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

Сегодня, 26 сентября, Глеб Никитин официально вступил в должность губернатора Нижегородской области. Торжественная церемония инаугурации состоялась на Нижегородской ярмарке. В ходе церемонии Глеб Никитин принес присягу и рассказал о том, как изменилось его отношение к региону за прошедший год.

- Это очень волнительный момент для меня. Ровно год назад президент назначил меня временно исполняющим обязанности главы региона в Нижегородскую область. Безусловно, отношение к региону у меня было положительное – как к промышленному региону, сердцу России, опорному региону-локомотиву. Но не было такого настоящего личного отношения, - признал Глеб Никитин. – Что я могу сказать по прошествии этого года? Тысячи лиц, тысячи встречи тысячи по-настоящему теплых доверительных отношений, когда люди верят в тебя и надеются на тебя. Конечно, те задачи, которые на нас возлагает президент, и которые мы сами перед собой ставим – это огромная ответственность. Но еще большая ответственность – не обмануть ожидания тех людей, которые действительно смотрели на меня с надеждой.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Дивеевском районе водитель иномарки врезался в фонарный столб
В Выксе за мошенничество и служебный подлог осудили заведующую детским садом
В отношении нижегородской коммунальной организации возбуждено уголовное дело из-за долгов за газ
Нижегородский суд заблокировал восемь сайтов по продаже поддельных аттестатов
«Нижегородэлектротранс» получит деньги на погашение долгов за электричество
Игорь Комаров: «Уверен, что под руководством Глеба Никитина Нижегородская область станет еще сильнее»
Президент Беларуси поздравил Глеба Никитина с должностью губернатора Нижегородской области
Чрезвычайная пожарная опасность сохранится в Нижегородской области до 1 октября
Сбивший лося автомобилист разыскивается в Нижегородской области
В рамках акции «Живи лес!» в Нижегородской области высадят 280 тысяч деревьев
Нижегородцу грозит до 20 лет лишения свободы за продажу психотропных веществ
Кубинскую делегацию заинтересовал разработанный нижегородцами экзоскелет
Глеб Никитин вступит в должность губернатора Нижегородской области
Станция метро «Стрелка» в Нижнем Новгороде будет работать дольше обычного 26 сентября
Развитие транспортной инфраструктуры обсудят в Нижегородской области
В Нижегородской области разыскивают 36-летнюю Марину Полушину
В Сормовском районе неизвестный обстрелял маршрутку
В Нижегородской области нашелся 56-летний Василий Топанов