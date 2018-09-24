Улицу Орбели и часть Сормовского шоссе отремонтируют в Нижнем Новгороде в 2018 году

СЕГОДНЯ 16:49 2018-09-24T16:50:18+03:00

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На сэкономленные средства городского бюджета планируется отремонтировать участок Сормовского шоссе от Московского шоссе до Бурнаковского проезда, а также улицу Орбели. Работы предстоит выполнить в 2018 году, сообщил мэр Нижнего Новгорода на своей странице в Фейсбуке.

Чиновник пояснил, что экономия образовалась по итогам аукционов по выбору подрядчика для ремонта метромоста и дорог Канавина.

- Выбор дорог был небольшой, учитывая, что работы должны быть сделаны до ноября и должна быть готова вся документация. Решили направить эти деньги на ремонт Сормовского шоссе и улицы Орбели в Автозаводском районе, - написал Панов. - В первом случае площадь ремонта - почти 18 тысяч квадратных метров дороги и 268 квадратных метров тротуаров. На остальные средства отремонтируем 4,23 тысячи квадратных метров проезжей части и 1,3 тысячи квадратных метров тротуаров улицы Орбели.

Ранее сообщалось, что вдоль дороги до Кузнечихи появился тротуар.