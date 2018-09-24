Нижегородцы раскритиковали новый тротуар вдоль дороги до Кузнечихи

СЕГОДНЯ 16:00 2018-09-24T16:14:55+03:00

Горожане живо представили, что будет твориться на этом тротуаре зимой Фото: СОЦСЕТИ

Ранее местные жители пожаловались на отсутствие там тротуара

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О том, что вдоль дороги до деревни Кузнечиха построен тротуар, мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов написал на своей странице в Фейсбуке 24 сентября.

- Просьба обезопасить пешеходов прозвучала от местных жителей три недели назад во время выездного совещания по вопросу прокладки водопровода, - уточнил чиновник.

Правда, крутая горка, вдоль которой появилась узенькая дорожка, больше огорчила нижегородцев, нежели порадовала. Некоторые предположили, что тротуар хорош до первого сильного ливня. А что будет зимой, когда дорожка покроется слоем льда, страшно представить!

- С таким тротуаром до беды недалеко. Особенно зимой, - прокомментировал Дмитрий Стерхов.

- А скользко когда будет? Все пешеходы на проезжей части будут, - добавила Лариса Садикова.

В свою очередь нижегородца Дениса Осина больше возмутили деревья, свисающие над тротуаром: пешеходам ведь придется наклоняться.

- Тротуар - хорошо! Деревья над тротуаром - плохо. Не укрепленный откос - при первом дожде грязь на тротуаре и при ливне сползает земля, - нарисовал мрачную картину мужчина.

Вместе с тем Марина Гальцынова подошла к таким действиям городских властей с пониманием.

- Узко. Хотя если учесть, что бюджет не был на это запланирован… Надеюсь, в следующем году тротуар сделают как следует, - добавила жительница Нижнего Новгорода.

Напомним, что 7 сентября мэр города проинспектировал ход работ по строительству водопровода на Акварельной улице. Уже этой осенью еще 75 домов в Кузнечихе получат централизованное водоснабжение. Кстати, тогда-то местные жители и пожаловались Панову на отсутствие тротуара.