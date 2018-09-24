Анатолий Бондар покидает пост председателя Нижегородского облсуда
Председатель Нижегородского областного суда Анатолий Бондар назначен председателем Второго кассационного суда общей юрисдикции. Соответствующий указ Президента РФ размещен на официальном интернет-портале правовой информации 24 сентября.
Согласно этому указу, срок новых полномочий Бондара - шесть лет.
Ранее сообщалось, что высшая квалификационная коллегия судей рекомендовала председателя Нижегородского облсуда на пост председателя кассационного суда Москвы. Конкурс на эту должность был объявлен 13 июня в "Российской газете". Отмечалось, что мнение коллегии имеет рекомендательный характер, а окончательное решение будет принимать глава государства.
Напомним, 8 декабря 2016 года Бондар был избран заместителем председателя Совета судей России.
Он занимает пост председателя Нижегородского областного суда с октября 2011 года. До этого он был заместителем гендиректора Судебного департамента при Верховном суде РФ, заместителем генерального прокурора страны, а еще в начале 2000-х годов - прокурором Саратовской области. он окончил Кубанский государственный университет.