2018-09-17T16:44:09+03:00
Общество

Анатолий Бондар претендует на должность председателя кассационного суда

Валерия ГРОМОВА
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Высшая квалификационная коллегия судей рекомендовала председателя суда Нижегородской области Анатолия Бондара на пост председателя кассационного суда Москвы. Об этом сообщается на сайте коллегии.

Конкурс на эту должность был объявлен 13 июля в «Российской газете». Мнение коллегии имеет рекомендательный характер. Окончательное решение по кандидатам будет принимать Президент России.

Напомним, 8 декабря 2016 года Бондар был избран заместителем председателя Совета судей России.

Он занимает пост председателя Нижегородского областного суда с октября 2011 года. До этого он был заместителем генерального директора Судебного департамента при Верховном суде РФ, заместителем генерального прокурора страны, а еще в начале 2000-х годов – прокурором Саратовской области. он окончил Кубанский государственный университет.

Ему присвоены звания Заслуженный юрист РФ, Почетный работник прокуратуры РФ, также он награжден Орденом Почета.

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