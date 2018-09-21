В нижегородском зоопарке «Лимпопо» построят пингвинарий

СЕГОДНЯ 15:18 2018-09-21T15:18:55+03:00

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Нижегородский зоопарк «Лимпопо» выиграл грант на второй этап строительства пингвинария в конкурсе благотворительных проектов Инжинирингового дивизиона Госкорпорации «Росатом». Об этом сообщает пресс-служба зоопарка «Лимпопо».

- Мы уже второй год участвуем в этом конкурсе, и второй раз пингвинарий признают проектом, достойным финансирования, - рассказал директор зоопарка «Лимпопо» Владимир Герасичкин. - Выделенные в прошлом году средства уже вложены в строительство, новый грант также пойдет на этот объект. Новый грант поможет ускорить строительство, и мы надеемся, что уже скоро сможем пригласить гостей «Лимпопо» в гости к пингвинам.

Всего же на конкурс было представлено 198 проектов от 132 некоммерческих и бюджетных организаций Воронежской, Калининградской, Курской, Ростовской и других областей. В том числе были представлены от Москвы, Санкт-Петербурга и Республики Беларусь.