2018-09-18T12:33:55+03:00
Общество

Высокая пожароопасность лесов сохранится в Нижегородской области до 24 сентября

Юлия ИСАЕВА
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В период с 19 по 24 сентября в Нижегородской области сохранится высокая (4 класс) и чрезвычайная (5 класс) пожароопасность лесов и торфяников. Об этом сообщает ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

В связи с плохой погодой повышается вероятность возникновения ЧС, однако они не поднимутся выше муниципального уровня. Могут вспыхнуть природные пожары. Также прогнозируется увеличение количества очагов и площадей природных пожаров, распространение огня на населенные пункты, линии электропередач и связи.

Сотрудники регионального ГУ МЧС рекомендуют нижегородцам быть очень внимательными и соблюдать все необходимые правила пожарной безопасности, не ходить в лес.

- Не жгите мусор на своих садовых и дачных участках. Не сжигайте мусор вблизи леса и лесных насаждений. Не разводите костры в лесах. Не курите, не бросайте горя-щие спички, окурки, не вытряхивайте из курительных трубок горячую золу. Не оставляйте в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами обтирочный материал. Не оставляйте на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор, - добавили в ведомстве.

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