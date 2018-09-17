2018-09-17T11:26:03+03:00
Общество

Глеб Никитин открыл новый общественный центр в селе Хирино

Центр включает в себя фельдшерско-акушерский пункт, музей, библиотеку и зал для проведения собраний
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Новый общественный центр открылся в селе Хирино в Нижегородской области. Событие было приурочено к 435-летию села, а в церемонии открытия приняли глава региона Глеб Никитин, митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, председатель совета директоров холдинга «Социум-А» Игорь Ашурбейли и генеральный директор Арзамасского приборостроительного завода имени Пландина Олег Лавричев. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Центр включает в себя фельдшерско-акушерский пункт, музей, библиотеку и зал для проведения собраний. Он был создан в рамках государственно-частного партнерства, а реконструкция и оборудования центра осуществлялось за счет частных инвестиций.

- Модель возрождения Хирино системная и гармоничная. Здесь уделяется внимание и событийным мероприятиям, и развитию социальной инфраструктуры и производства, и созданию новых рабочих мест, - отметил Глеб Никитин.

В рамках праздника также прошел фестиваль фольклора и ремесел «Голос традиций». Поздравить село Хирино с юбилеем приехала знаменитая певица Пелагея.

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