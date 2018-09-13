2018-09-13T18:19:06+03:00
Общество

Владимир Исаев проверит готовность дорожных предприятий к зиме

Дорожные службы отчитаются перед руководителем о готовности к зиме, представят свою водооткачивающую и снегоуборочную технику
Светлана СТРОКАН
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14 сентября 2018 года в 10.30 на площади Советской Владимир Исаев проведет оперативное совещание с участием подрядных организаций района. Руководитель оценит материально-техническую оснащенность дорожных предприятий и подготовку личного состава к уборке на дорогах. В осенне-зимний период в районе будут работать пять подрядных организаций.

Дорожные службы отчитаются перед руководителем о готовности к зиме, представят свою водооткачивающую и снегоуборочную технику.

В ходе совещания 30 рабочих по обслуживанию спецтехники продемонстрируют руководителю работу уборочного инвентаря.

Напомним, в феврале 2018 года в социальных сетях была создана «Антиснег» для совместного с нижегородцами контроля за качеством уборки территорий города в зимнее время.

Администрации районов города, в чьей зоне ответственности находится содержание территорий, направляли предписания подрядчикам, ДУКам, ТСЖ, представителям бизнеса, за которыми есть закрепленные участки и объекты. На каждое сообщение предоставлялся подкрепленный фотографией официальный ответ.

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