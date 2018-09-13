В Нижнем Новгороде пройдут Международные соревнования по робототехнике

СЕГОДНЯ 13:02 2018-09-13T13:02:34+03:00

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1-2 мая в Нижнем Новгороде пройдут Международные соревнования по образовательной робототехнике и нейротехнологиям для дошкольников и школьников «ДЕТалька», которые являются всероссийским этапом Международных робототехнических состязаний IYRC.

Ежегодные соревнования «ДЕТалька» с 2018 года включают в себя состязания по робототехнике, по нейротехнологиям, компьютерному зрению, программированию андроидных роботов и другие, показывая важность современных технологий. Состязания стимулируют развитие научно-технического мышления будущих специалистов техносферы.

Справка

IYRA (International Youth Robot Associational) - Международная некоммерческая Ассоциация детской робототехники была создана в 2013 году в Южной Корее с целью развития творческого и технического потенциала детей дошкольного и школьного возрастов.

В 2018 году Состязания в Санкт-Петербурге собрали более 500 детей и взрослых из 35 регионов России, в том числе из Нижнего Новгорода, а также из Узбекистана и Казахстана, и стали отборочным туром для детей от 5 до 17 лет для участия в Международных состязаниях по робототехнике IYRC.