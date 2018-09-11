Студент из Дзержинска обошел члена сборной России по лыжероллерам и кроссу
Студент Дзержинского филиала РАНХиГС стал победителем и призером Открытого Чемпионата и первенства Нижегородской области по лыжероллерам и кроссу
7-9 сентября 2018 года в республике Мордовия проходил Открытый Чемпионат и первенство Нижегородской области, в котором принял участие студент факультета управления и экономики Сучков Игорь.
Принять участие в соревнованиях съехались лучшие спортсмены Нижегородской области: мастера спорта международного класса, а также мастера спорта и кандидаты в мастера спорта.
8 сентября 2018 года проходили соревнования по лыжероллерам, в которых на дистанции 14 км Игорь стал вторым, немного уступив победителю.
9 сентября 2018 года в кроссе на дистанции 10 км спортсмен Дзержинского филиала РАНХиГС Сучков Игорь стал победителем, показав отличный результат (36,21), опередив мастера спорта международного класса, члена сборной России - Седова Петра.