2018-09-11T12:24:49+03:00
Общество

Студент из Дзержинска обошел члена сборной России по лыжероллерам и кроссу

Игорь Сучков занял первое место в десятикилометровой дистанции
Светлана СТРОКАН
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Студент Дзержинского филиала РАНХиГС стал победителем и призером Открытого Чемпионата и первенства Нижегородской области по лыжероллерам и кроссу

7-9 сентября 2018 года в республике Мордовия проходил Открытый Чемпионат и первенство Нижегородской области, в котором принял участие студент факультета управления и экономики Сучков Игорь.

Принять участие в соревнованиях съехались лучшие спортсмены Нижегородской области: мастера спорта международного класса, а также мастера спорта и кандидаты в мастера спорта.

8 сентября 2018 года проходили соревнования по лыжероллерам, в которых на дистанции 14 км Игорь стал вторым, немного уступив победителю.

9 сентября 2018 года в кроссе на дистанции 10 км спортсмен Дзержинского филиала РАНХиГС Сучков Игорь стал победителем, показав отличный результат (36,21), опередив мастера спорта международного класса, члена сборной России - Седова Петра.

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