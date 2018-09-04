Полицейский вытащил пенсионера из горящего дома в Арзамасе
В Арзамасе (Нижегородская область) полицейский спас мужчину во время пожара в жилом доме. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД по региону.
Речь идет о дежурном ОМВД по Арзамасу, подполковнике полиции Александре Пасякине. У мужчины был выходной, когда он проезжал по одной из улиц города и увидел пожар. Полицейский остановился, подошел к дому, затем оббежал его вокруг и обнаружил пожилого мужчину.
По состоянию здоровья тот не мог выбраться из горящего помещения. Александр помог ему выйти оттуда на свежий воздух. Благодаря его действиям пенсионер оказался в безопасности и не нуждался в медицинской помощи.
Как говорит сам Александр, ничего героического он не совершил.
- Так бы поступил каждый сотрудник органов внутренних дел, - заявил сотрудник полиции.
Напомним, в конце августа в Пильнинском районе прохожий спас маму и ее 6-летнюю дочку из полыхающего дома.