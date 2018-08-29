СЕГОДНЯ 16:00 2018-08-29T16:46:14+03:00

«Еще немного и ребенок погиб бы»: прохожий спас маму и 6-летнюю дочку из полыхающего дома в Нижегородской области. Фото: МЧС по нижегородской области

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Во время ночного пожара мама с шестилетней дочкой оказалась запертой в полыхающем доме. Пожарных не было. Вокруг собирались соседи, но никто не решался подойти к горящему дому. В панике 47-летняя женщина пыталась выбить окно, но сил не хватало. Окно никак не хотело поддаваться. Почти весь дом уже горел, комнату, где находились мама с дочкой, начало заволакивать едким дымом, который разъедал глаза, становилось трудно дышать.

- Я увидел, что шторка в окне пошевелилась, сначала подумал, что от огня, а потом увидел испуганное лицо маленькой девочки, - рассказал «Комсомолке» Юрий Хлюзов. - Сомневаться не приходилось – еще немного и ребенок погиб бы.

В это время уже горела крыша над окном, горел двор и две стены дома.

Не медля ни секунды, мужчина схватил доску и разбил окно.

- Одной ногой переступил через окно, сначала вынул девочку, а потом помог вылезти и ее маме, - вспоминает Юрий. - Я ни на секунду не испугался, но, несомненно, все было как в кино: возвышающиеся в небо языки пламени, обеспокоенные люди и едкий запах дыма!

Страшный пожар произошел около полуночи 7 июля. По данным МЧС по Нижегородской области, деревянный одноэтажный дом в селе Медяна Пильнинского района вспыхнул из-за поджога, когда мама с дочкой уже крепко спали. Женщина проснулась от едкого дыма, подбежала к окну и увидела, что горит задняя часть дома. Она тут же разбудила дочку Тасю, которая спала рядом, и стала искать выход из горящего дома. Окно было единственным путем к спасению.

Сам же Юрий Хлюзов оказался на месте происшествия случайно. Живет он городе Ногинск Московской области, а в тот день гостил у родственников, дом которых находится на соседней улице, в километре от места происшествия.

- Сначала туда уехал мой зять с женой, а потом я матерью поехал, - говорит Юрий Хлюзов. – Когда приехали, начал спрашивать, если ли кто в доме. Но никто не знал. Я зашел в калитку посмотреть есть ли замок на двери. Замка не было. И вот тут-то я и увидел девочку в окне.

Со слов односельчан, мама с дочкой жили в этом доме только летом. А после пожара сразу уехали в нижний Новгород. Там же у них и старшая дочь живет

- Потом старшая дочка мне звонила, говорила: «Спасибо, спасибо», - смущенно вспоминает Юрий.

Уже после того, как бесстрашный герой спас маму и дочку, приехали пожарные, которых вызвали соседи. К сожалению, из-за того, что пожар был поздно обнаружен, на момент прибытия спасателей в огне полыхал весь дом и все надворные постройки. В результате пожара сгорело все. Общая площадь составила 36 квадратных метров. Для того чтобы потушить пожар понадобилось девять человек личного состава и четыре единицы техники.

За проявленное мужество и героизм ГУ МЧС России по Нижегородской области собирается поощрить 37-летнего Юрия Хлюзова. Как именно, пока неизвестно.