2018-09-03T22:44:39+03:00
Общество

Глеб Никитин: «Нижегородцы показали бойцовский характер!»

Глава региона поздравил ХК "Торпедо" с победой над СКА
Юлия ИСАЕВА
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Сегодня, 3 сентября 2018 года, нижегородский хоккейный клуб "Торпедо" сыграл свой первый матч в новом сезоне КХЛ. Команда встретилась на льду с питерским СКА.

Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу нижегородцев. После нее глава Нижегородской области Глеб Никитин лично поздравил команду с победой.

- Поздравляю «Торпедо» с яркой победой в дебютном матче! Мы увидели настоящий «хоккейный триллер», в котором нижегородцы показали бойцовский характер! Это прекрасное начало нового сезона КХЛ для нашей команды. Мы одержали верх над одним из сильнейших клубов лиги, что позволяет с оптимизмом смотреть в будущее, - заявил Никитин.

Он также сказал поздравительные слова тренерскому штабу клуба и отдельно новому тренеру Дэвиду Немировски. Глава региона назвал сегодняшний итог матча настоящим "спортивным праздником" и пожелал нижегородским хоккеистам дальнейших побед.

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