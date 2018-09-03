ХК "Торпедо" обыграл СКА в первом матче нового сезона КХЛ со счетом 4:3

СЕГОДНЯ 21:35 2018-09-03T21:44:21+03:00

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Сегодня в Нижнем Новгороде хоккейный клуб "Торпедо" обыграл СКА из Санкт-Петербурга. Встреча завершилась со счетом 4:3.

Первая шайба попала в ворота на 34 секунде. Счет был открыт хоккеистами из северной столицы. Первый период закончился со счетом 2:0 в пользу "армейцев". После перерыва, на 25-й минуте нижегородцы забросили шайбу. Автором гола стал Роберт Саболич.

Через десять минут СКА забросил третью шайбу в ворота соперника. Казалось бы, удача отвернулась от нижегородцев, однако еще через три минуты Владимир Галузин подарил своему клубу вторую шайбу. Ее подхватил на синей линии Орлов и мощно бросил по воротам. На пятаке Варнаков подставил клюшку, но Хелльберг смог отбить. На добивании первым был Галузин, который бросал уже по пустым воротам.

На 56-й минуте Варнаков получил шайбу на точке вбрасывания после паса Баранцева и тут же отдал на пустые ворота, где Шенфельду оставалось лишь подставить клюшку. И да! Забитая третья шайба в ворота гостей из Санкт-Петербурга. Счет сравнялся.

И буквально через минуту нижегородские хоккеисты забрасывают последнюю, победную шайбу. Автором был Денис Паршин. Трибуны в восторге!

Таким образом, хоккейный клуб "Торпедо" буквально вырвал победу у СКА. Отличное начало сезона.