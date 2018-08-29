Маршрутку №31 подключили к бесконтактной системе оплаты проезда в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 18:34 2018-08-29T18:34:43+03:00

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Еще один маршрут подключен к бесконтактной системе оплаты проезда в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает ООО «Ситикард» в социальной сети 29 августа 2018 года.

Теперь банковской или транспортной картами можно расплатиться в маршруте №31, который следует от улицы 40 лет Победы до площади Минина. Муниципальные проездные на маршруте не действуют. Стоимость проезда – 28 рублей.

Напомним, в начале марта стало известно, что «Нижегородпассажиравтотранс» планирует вложить 10,598 миллионов рублей в присоединение к АСКОП. Согласно опубликованным данным, предприятие планировало закупить служебные карты и терминалы, чтобы заменить старое оборудование, которое уже успело выйти из строя.

С конца июня безналичная оплата заработала в маршрутке №87 (ул.Космическая - Катер "Герой"). Сейчас к этой системе подключены также маршрутки №46, 76, 71 и 210. На последнем доступны для оплаты все виды транспортных карт с городскими тарифами.