На работу «Теплоэнерго» можно будет пожаловаться на сайте «Наш Нижний»

СЕГОДНЯ 18:49 2018-08-28T18:49:30+03:00

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Во время объезда котельных глава Нижнего Новгорода Владимир Панов заявил, что «Теплоэнерго» должна наладить работу с жителями города.

- Перед новым руководителем "Теплоэнерго" Ильей Вячеславовичем Халтуриным поставлена задача улучшить обратную связь с жителями города. Для этого мы заводим "Теплоэнерго" в информационную систему "Наш Нижний", чтобы жалобы на тепло можно было подавать и отслеживать онлайн. Но и само предприятие обязано наладить собственную работу с потребителями, поскольку прежде такого прямого контакта не было, - написал мэр города на своей страничке в социальной сети.

Кроме того, Владимир Панов отметил, что уходят в прошлое судебные иски "Теплоэнерго" против образовательных и социальных учреждений города.

- Такая практика, к сожалению, имела место раньше, но сейчас подготовлено соглашение о реструктуризации старых долгов. Эта работа теперь будет вестись в обстановке взаимоуважения и порядка, минуя залы судов, - заверил глава города.