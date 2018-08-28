Через три-пять лет в Нижнем Новгороде прекратятся летние отключения горячей воды

СЕГОДНЯ 18:43 2018-08-28T18:43:41+03:00

Владимир Панов написал об этом на своей страничке в социальной сети

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Во время объезда котельных глава Нижнего Новгорода Владимир Панов заявил, что в скором времени уйдут в прошлое летние отключения горячей воды, которые так раздражают нижегородцев.

- В течение трех, максимум пяти лет «Теплоэнерго» должно оборудовать дома нижегородцев индивидуальными тепловыми пунктами (ИТП), которые позволят отказаться от традиционных отключения горячей воды в летний период, - написал Владимир Панов на своей страничке в социальной сети.

По словам градоначальника, это уже подтвердил руководитель «Теплоэнерго» Илья Халтурин.

Напомним, что сейчас отключения горячей воды происходят в несколько этапов. С начала воду отключают на одну неделю, потом на две, а потом нижегородцы еще неделю маятся без горячей воды. Несмотря на перерывы, отключение воды все же очень неудобно, а потому мы очень надеемся, что отклбючения как можно раньше укйдут в прошлое, и жаркими летними днями нижегородцы смогут наслаждаться душем в любое время, независимо от профилактических работ, которые проводит «Теплоэнерго».