Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов проверил работу котельных

СЕГОДНЯ 18:15 2018-08-28T18:21:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов проверил готовность котельных к новому отопительному сезону. О своей поездке он насказала на своей страничке в социальной сети.

- Сегодня в рамках проверки готовности объектов теплоснабжения к отопительному сезону осмотрели две котельные – на улице Баха и улице Июльских дней, - написал мэр города. - Первая обслуживает 138 домов и 23 социальных объекта, вторая – пока 36 домов и 10 соцобъектов, но здесь большой запас по мощности для новостроек. Обе котельные работают довольно давно – с 1981 и 1972 года соответственно, но при этом более старая уже прошла полную реконструкцию. Она, к примеру, снабжена системой дистанционного изменения температурного режима в зависимости от наружной температуры воздуха. Котельная на улице Баха – в стадии капремонта двух из четырех котлов, но это не помешает своевременному пуску тепла.

По словам Владимира Панова, в целом подготовка к отопительному сезону идет в плановом режиме. Уже подготовлены и проверены 110 из 125 котельных "Теплоэнерго".