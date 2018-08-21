2018-08-21T12:49:43+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде появится новый рейс до Санкт-Петербурга

Авиакомпания «РусЛайн» запускает рейс
Юлия ДАНЧЕНКО
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В скором времени из Нижнего Новгорода появится еще один прямой рейс до Санкт-Петербурга. Кроме того, впервые нижегородцы смогут добраться прямым рейсом до Нижнекамска.

Начиная с 2 сентября, авиакомпания «РусЛайн» открывает прямой регулярный рейс Нижнекамск – Нижний Новгород – Санкт-Петербург. Об этом сообщает директор по стратегическим коммуникациям Международного аэропорта Стригино Федор Клишковский.

Улететь можно будет два раза в неделю – по пятницам и воскресеньям. Вылет из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород в 14:40, из Нижнего Новгорода в Нижнекамск в 17:30. Обратно вылет из Нижнекамска в Нижний Новгород в 19:25, из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург в 21.25.

На маршруте будет летать самолеты Bombardier CRJ-100/200 вместимость 50 кресел.

Авиакомпания «РусЛайн» специализируется на построении сети маршрутов между региональными центрами и хабовыми аэропортами. Маршрутная сеть авиакомпании объединяет более 35 городов России и Европы.

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