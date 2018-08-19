2018-08-19T14:09:30+03:00
Общество

«Команда правительства» Нижегородской области прошла последний этап отбора кандидатов

В НИУ — филиале РАНХиГС состоялась деловая игра для участников «Команды правительства»
Светлана СТРОКАН
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В НИУ — филиале РАНХиГС состоялась деловая игра для участников «Команды правительства». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

На игре 72 кандидата разработали проекты по различным направлениям.

- Формат деловой игры позволяет участникам проявить навыки, необходимые управленцу, — сообщила заместитель управляющего делами правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области Екатерина Кириллова. — Деловая игра — последний этап отбора кандидатов. Следующий этап — формирование рейтинга кандидатов: 30 лучших войдут в резерв управленческих кадров.

Декан факультета оценки и развития управленческих кадров РАНХиГС Илья Шебураков добавил, что проблемно-аналитическая деловая игра разработана академией специально для отбора участников в региональные резервы управленческих кадров. Получение итоговых результатов на основе интервью и тестов позволит определить, на какие должности кандидат лучше подойдет.

Участникам были предложены три траектории прохождения конкурсных процедур — на пост министра культуры, замглавы Нижнего Новгорода, а также в резерв управленческих кадров. Очное собеседование претендентов на пост министра культуры состоится 21 августа.

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