Нижегородцев попросили докладывать о взяточничестве в больницах

СЕГОДНЯ 18:17 2018-08-15T18:18:06+03:00

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Жители Балахны пожаловались главе регионе Глебу Никитину на вымогательство взяток и требование к пациентам приносить свои шприцы в правдинскую больницу. Об этом они рассказали ему при личной встрече, передает пресс-служба облправительства.

В ответ Никитин потребовал показать ему зарплатную ведомость сотрудников поликлиники, которые, по словам пациентов, вымогают взятки, и поручил главе регионального минздрава Антону Шаклунову взять ситуацию под личный контроль.

- У меня ко всем жителям просьба, если вы с этими фактами сталкиваетесь, незамедлительно можете звонить или обращаться письменно ко мне в приемную, - заявил министр.

Он добавил, что средства на закупку оборудования для учреждений здравоохранения были выделены в полном объеме.

Также глава региона подверг критике работу балахнинской службы соцзащиты. По словам многодетной мамы, жителям трудно разобраться в действующей системе льгот: многие не знают, какие субсидии им положены.

На что Никитин заявил: сотрудники соцзащиты должны сами информировать нижегородцев о положенных льготах и предлагать им поддержку.