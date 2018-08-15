15 августа пицца в Domino's будет стоить 99 рублей

СЕГОДНЯ 10:12 2018-08-15T10:13:19+03:00

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В акции участвуют все рестораны сети как московские, так и региональные. Специальная цена распространяется только на средние пиццы 28 см «Маргарита» и «Пепперони». Условия акции работают только на вынос и не действуют на доставку, заказ пиццы возможно будет оформить только при непосредственном присутствии в самом ресторане. Количество пицц в одни руки не ограничено.

― Мы уже не первый раз проводим подобные акции, - рассказал генеральный директор Domino’s Pizza Russia Гюванч Донмез. - В прошлом году в Domino’s раздавали бесплатную пиццу в честь открытия 100-го ресторана. За два часа проведения акции мы раздали 30 тысяч бесплатных пицц. В этом году мы не будем останавливаться на достигнутом и постараемся увеличить эти цифры.