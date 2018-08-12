2018-08-12T20:00:10+03:00
Общество

МЧС предупреждает нижегородцев о высокой пожароопасности лесов

С 13 по 17 августа не стоит ходить в лес
Анастасия НАЗАРОВА
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Высокая (4 класс), местами чрезвычайная (5 класс) пожароопасность лесов и торфяников ожидается в Нижегородской области 13 по 17 августа. Как сообщает ФГБУ «Верхневолжское УГМС», в связи с опасными погодными явлениями повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций не выше муниципального уровня, связанных с возникновением природных пожаров.

Возможно увеличение количества очагов и площадей природных пожаров, распространение огня на населенные пункты, линии электропередач и связи.

МЧС рекомендует соблюдать запрет на посещение лесов. Жителям не стоит жечь мусор на своих садовых и дачных участках, не сжигать мусор около лесов и не разводить костры в лесах. Также не рекомендуется курить, бросать спички и окурки, не вытряхивать из курительных трубок горячую золу.

Запрещено оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами обтирочный материал, а также оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла и прочий мусор.

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