МЧС предупреждает нижегородцев о высокой пожароопасности лесов
Высокая (4 класс), местами чрезвычайная (5 класс) пожароопасность лесов и торфяников ожидается в Нижегородской области 13 по 17 августа. Как сообщает ФГБУ «Верхневолжское УГМС», в связи с опасными погодными явлениями повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций не выше муниципального уровня, связанных с возникновением природных пожаров.
Возможно увеличение количества очагов и площадей природных пожаров, распространение огня на населенные пункты, линии электропередач и связи.
МЧС рекомендует соблюдать запрет на посещение лесов. Жителям не стоит жечь мусор на своих садовых и дачных участках, не сжигать мусор около лесов и не разводить костры в лесах. Также не рекомендуется курить, бросать спички и окурки, не вытряхивать из курительных трубок горячую золу.
Запрещено оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами обтирочный материал, а также оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла и прочий мусор.