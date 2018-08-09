Нижегородцы проведут День физкультурника на Гребном канале

9 Авг. 18:17 2018-08-09T18:17:39+03:00

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10 августа 2018 года с 11.00 до 15.00 нижегородцев приглашают на стадион пляжных видов спорта Гребного канала, где состоится общегородской спортивный праздник, посвященный всероссийскому Дню физкультурника.

В торжественном открытии примут участие воспитанники детско-юношеского центра «Юбилейный» и сотрудники отдела специального назначения «Гром» управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Нижегородской области.

В департаменте по спорту и молодежной политике администрации Нижнего Новгорода сообщили, что гостей мероприятия ждут соревнования по пляжному футболу, пляжному волейболу, домино, спортивному ориентированию.

Завершится праздник показательными выступлениями и мастер-классами от межрегионального общественного движения «Здоровая нация» по уличной атлетике, скандинавской ходьбе и от Нижегородской академии паркура.